Das Rennen um die Vormachtstellung im Bereich der Künstlichen Intelligenz erhält mit der doppelten Personalrochade zwischen Microsoft und OpenAI eine neue Dimension. Keiner zweifelt am Wachstum durch KI, wovon vor allem Micron Technology massiv profitieren wird.



Mit dem Wachstum von KI-Anwendungen geht ein massiver Bedarf an Speicherchips einher. Um eine Vergleichsbasis zu erhalten: Ein bisher üblicher, klassischer Server beinhaltet etwa 200 GB DRAM-Speicher. Durch IoT-Anwendungen steigt der Bedarf auf etwa 16 Terrabyte und wenn es um KI mit Deep Learning etc. geht, wird Speicher in Petabyte-Dimension (1.000.000 Gigabyte) benötigt. Die Datenmengen, die zukünftig produziert, gesammelt und verarbeitet werden müssen, sind ein riesiger Treiber für die Speicherhersteller. Dass die steigende Nachfrage nach KI-Servern mit einer steigenden Nachfrage nach Memory-Chips einhergehen wird, bringt dem zyklischen Speichermarkt eine Sonderkonjunktur.



