Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im November leicht aufgehellt, woran sowohl die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen Anteil hatten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 87,3 (Oktober: 86,9) Punkte. So hoch war der Index zuletzt im Juli gewesen. Es war der zweite Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 87,5 prognostiziert.

Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 89,4 (Vormonat: 89,2) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 89,5 Punkte prognostiziert. Der Index der Geschäftserwartungen stieg auf 85,2 (Oktober revidiert: 84,8) Punkte. Erwartet worden war ein Anstieg auf 85,9 Punkte, Basis war ein vorläufiger Oktober-Wert von 84,7. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich auf niedrigem Niveau.", kommentierten die Konjunkturforscher das Ergebnis.

Im verarbeitenden Gewerbe stieg der Geschäftsklimaindex deutlich. Die Unternehmen waren zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch die Skepsis für die kommenden Monate nahm merklich ab. Dies galt vor allem für viele energieintensive Branchen. Die Unternehmen klagen jedoch weiterhin über fehlende Neuaufträge.

Im Dienstleistungssektor verschlechterte sich das Geschäftsklima dagegen etwas. Die Dienstleister beurteilten ihre aktuelle Lage etwas weniger gut. Zudem korrigierten sie ihre Erwartungen leicht nach unten. Die Unternehmen im Tourismus waren aber weiterhin sehr zufrieden. In der Gastronomie besserte sich die Stimmung ebenfalls. Im Handel stieg der Index deutlich.

Die Indikatoren zur aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen legten beide merklich zu. Dies zeigte sich insbesondere im Großhandel. Die Einzelhändler hingegen erwarten vom Weihnachtsgeschäft eher wenig. Im Bauhauptgewerbe legte der Geschäftsklimaindikator zu. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser. Gleiches galt für die Erwartungen. Dennoch blieb die Stimmung in der Bauwirtschaft insgesamt außerordentlich schlecht.

