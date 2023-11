Linz (www.anleihencheck.de) - Das Pfund Sterling stieg gestern gegenüber dem Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang September, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die neuen Daten würden zeigen, dass britische Unternehmen im November wieder auf Wachstumskurs gewesen seien. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe sei im November vorläufigen Daten zufolge auf 46,7 Punkte gestiegen. Der Index notiere damit zwar immer noch unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern (seit August 2022), es bestehe aber die Hoffnung, dass auch Großbritannien eine Rezession vermeiden könne. Die Bank of England könnte im zweiten Halbjahr 2024 den Leitzins senken. (24.11.2023/alc/a/a) ...

