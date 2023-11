In den ersten zehn Monaten dieses Jahres entfiel ein Viertel der europäischen BEV-Neuzulassungen sowie knapp ein Fünftel der PHEV-Neuzulassungen auf Deutschland. Das ist eines der Resultate, die eine neue Absatzanalyse des Center of Automotive Management (CAM) offenbart. Auch zur Marktdynamik in Europa und China gibt es Neuigkeiten. Das CAM aus Bergisch Gladbach widmet sich in seinem jüngsten Report den Absatztrends der E-Mobilität 2023 im internationalen ...

