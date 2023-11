Jefferies sieht in den hohen Cash-Reserven asiatischer Unternehmen eine verborgene Investitionschance, trotz eines schwachen Jahres für asiatische Aktienmärkte.Laut der Investmentbank war der MSCI Asia-Pacific ex-Japan Index in diesem Jahr eine Enttäuschung. Die Analysten von Jefferies erklärten, dass überschüssiges Bargeld in den Bilanzen der Unternehmen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) künstlich erhöhe. Sie argumentieren, dass Bargeld, obwohl es ein relativ "risikoloser" Vermögenswert sei und sich nur begrenzt auf die Gewinne auswirke, dennoch den Preis einer Aktie in die Höhe treibe. Mit einem KGV von nur 9,1 sehen sie in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) erheblichen Wert. …