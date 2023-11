AlsterResearch nimmt die Coverage von LM Pay S.A. mit einer Kauf-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 71,00 auf und sieht ein Aufwärtspotenzial von 30,3%. LM Pay ist das erste und einzige unabhängige und bankenunabhängige Finanzinstitut in Polen, das sich auf "Care Now and Pay Later"-Angebote spezialisiert hat. Mit seiner 12-jährigen Erfahrung nimmt das Fin-Tech-Unternehmen eine führende Position in seinem attraktiven Nischenmarkt für medizinische Verbraucherkredite ein. Im Jahr 2023 will LM Pay vor allem sein Kerngeschäft ausbauen, indem es sein Netzwerk an angeschlossenen medizinischen Einrichtungen erweitert und den Gesamtwert der medizinischen Kredite erhöht. Mit attraktiven Wachstumstreibern erhalten Investoren die Chance, sich an einer erfolgreichen Fin-Tech-Wachstumsstory zu beteiligen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





