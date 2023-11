München (ots) -- RTLZWEI / El Cartel Music veröffentlichen Weihnachtshit "Merry Christmas (The World is Breathing)"- Eingesungen von bekannten musikalischen Talenten wie Estefania Wollny und K-Fly- Die Single "Merry Christmas (The World is Breathing)" ist ab Freitag, 24. November 2023, erhältlichRTLZWEI und El Cartel Music präsentieren ihren diesjährigen Weihnachts-Hit "Merry Christmas (The World is Breathing)". Geschaffen vom Produzenten Ivo Moring und umgesetzt von diversen bekannten Artists und RTLZWEI-Gesichtern aka die "Xmas Lovers", geht dieser Song direkt vom Ohr ins Herz und verbreitet Vorfreude auf die anstehende Weihnachtszeit 2023.In diesem Jahr präsentiert RTLZWEI / El Cartel Music einen herausragenden Weihnachtssong, der die festliche Stimmung in die Herzen der Zuhörer bringen wird: "Merry Christmas (The World is Breathing)". Sechs namhafte Künstlerinnen und Künstler aus dem Artist Rooster von El Cartel Music, darunter bekannte Gesichter von RTLZWEI, haben ihre Stimmen und Emotionen in diesen verbindenden Song eingebracht.Der Weihnachtssong wurde von dem renommierten Produzenten Ivo Moring geschaffen, der bereits mit Künstlern wie Sarah Connor, Christina Stürmer, Beatrice Egli und Roland Kaiser zusammengearbeitet hat. "Merry Christmas (The World is Breathing)" verspricht, die festliche Jahreszeit mit einem besonderen musikalischen Erlebnis zu bereichern.Die Künstlerinnen und Künstler Loona, Pietro Basile, Estefania, Juan Daniel, Aneta und K-Fly sind stolz, Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein. Als Mitglieder des RTLZWEI-Weihnachtshits 2023 bringen sie ihre individuellen Stile und Emotionen in den Song ein und schaffen so das Gefühl mit allen Menschen verbunden zu sein.Gesungen in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Spanisch, zelebriert der Song besonders in der Weihnachtszeit die Verbindung mit allen Menschen der Welt. Die Vielfalt der Interpreten und ihre einzigartigen Beiträge machen "Merry Christmas (The World is Breathing)" zu einem besonderen musikalischen Erlebnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer."Merry Christmas (The World is Breathing)" erscheint am 24. November 2023 bei EL CARTEL MUSIC, im Vertrieb von Warner Music. Der Weihnachtssong verspricht, sich als ein unverzichtbarer Bestandteil der Christmas-Pop-Playlisten zu etablieren und die Herzen weltweit zu erwärmen.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartel.lnk.to/MerryXmas)Pressekontakt:RTLZWEICorporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5657018