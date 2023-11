Benjamin Kaiser ist ab sofort bei Carmignac als Business Development Manager für Deutschland und Österreich tätig. In dieser Funktion wird er für die Betreuung bestehender Privat- und IFA-Kunden in Süddeutschland und Österreich sowie für die Entwicklung neuer Kundenbeziehungen verantwortlich sein. Kaiser untersteht Frank Rüttenauer, Head of Retail Business Development für Deutschland und Österreich.Der Manager verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Zuletzt war er als Senior Sales ...

Den vollständigen Artikel lesen ...