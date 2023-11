Black Friday Schnäppchen: Ein guter Kandidat, um vom nächsten Bullenmarkt bei Silber zu profitieren!

Anzeige / Werbung

Die neuesten Daten des US Geological Survey zeigen, dass Mexiko auch im Jahr 2023 das Land mit der höchsten Silberproduktion ist!

Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Investition in auf Silber fokussierte Aktien sind viele Faktoren zu berücksichtigen, darunter das Managementteam, der Silberpreis und die Unternehmen, die in den Ländern mit der höchsten Silberproduktion tätig sind.

Die Kenntnis das wichtigste Silber produzierenden Länder kann Ihnen helfen, die Logik hinter den Explorations- und Erschließungsentscheidungen der Unternehmen zu verstehen. Beispielsweise kann eine hohe Silberproduktion in einem bestimmten Land auf bergbaufreundliche Gesetze oder hochwertige Lagerstätten hinweisen.

Mexiko gilt weiterhin als weltweit größter Produzent von reinem Silber. Die Produktion im Jahr 2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 190 Tonnen.

Mexiko ist die Heimat von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3).

Und obwohl es sich um ein kanadisches Unternehmen handelt, konzentriert sich Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) auf Mexiko, da dort mehr Silber produziert wird als in jedem anderen Land der Welt.

WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3

Vizsla Silver will in Mexiko groß rauskommen

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) will ein bedeutender Silberproduzent in der globalen Bergbauindustrie werden, wenn es seinem Team mit mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungserfahrung gelingt, den Bau seiner Mine im mexikanischen Distrikt Panuco abzuschließen.

Das Silber-Gold-Projekt Panuco ist ein konsolidiertes Mineralprojekt, von dem man annimmt, dass es sich um eine hochgradige Edelmetalllagerstätte weltweit handelt, wobei Silber das Hauptmetall ist, auf das sich der künftige Bergbau wahrscheinlich konzentrieren wird. Das Projekt befindet sich vollständig im Besitz von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) und befindet sich in Sinaloa, einer Provinz im Westen Mexikos, die einen produktiven Silbertrend beherbergt.

Wie die Karte aus der Unternehmenspräsentation vom September 2023 zeigt , besteht Panucos Silber-Gold-Projekt aus sieben Gold-/Silberfunden. Davon beherbergt Copala - eine oberflächennahe hochgradige Silber-Gold-Mineralstruktur - etwa die Hälfte der von Panuco angezeigten Ressourcen, während Cristiano, eine oberflächennahe hochgradige Silber-Gold-Mineralstruktur, derzeit Panucos reichhaltigsten Silber-Gold-Erzgang beherbergt, während dieser entlang offen ist Schlag und in der Tiefe.

Quelle: Vizsla Silver Corp. Unternehmenspräsentation vom September 2023

Die Bohraktivitäten zielen weiterhin auf eine weitere Erweiterung des mineralisierten Fußabdrucks von Copala im Südosten und Norden der Entdeckung ab, da dieser in beide Richtungen offenbleibt und gleichzeitig eine robuste Edelmetallstruktur hervorhebt.

Bohraktivitäten sind aktuell zwischen der Lagerstätte Tajitos und der Lagerstätte Copala voll im Gange, da in diesem Gebiet und diesen beiden zusätzlichen Entdeckungen auch ein hochgradiger Erzgang und eine neue oberflächennahe Struktur identifiziert wurden bedürfen einer weiteren Erkundung.

Bohrarbeiten stoßen derzeit auf hochgradiges Silber und Gold aus der Napoleon-Ader, die das Unternehmen als Hauptziel für zukünftiges Wachstum und Ressourcenentwicklung ansieht.

Zu Recht, wenn man sich die letzten veröffentlichten Bohrergebnisse ansieht:

Vizsla Silver durchschneidet 646 g/T AgEq über 10,00 Meter bei Napoleon

Diese Löcher identifizieren auch mehrere Nebenadern, die von Napoleons Hauptstruktur abzweigen und für zukünftige Erweiterungen offenbleiben. Darüber hinaus wurde etwa 700 Meter westlich der Ressource im Napoleon-Gebiet eine weitere Entdeckung gemacht, die sogenannte La Luisa-Ader, wo Bohrungen weiterhin hochgradige Edelmetallvorkommen überzunehmende Mächtigkeiten förderten. Hier erstreckt sich der lokale hochgradige Fußabdruck nach Süden und auch nach Norden, wo die Ergebnisse offenbar eine Oberflächengangmineralisierung entlang des Streichens bestätigen. Der Erzgang La Luisa bleibt in alle Richtungen offen.

Quelle: Pressemitteilung

Höhepunkte

NP-23-388 ergab 646 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 10,00 Meter wahre Breite (mTW) (217 g/t Silber, 3,03 g/t Gold, 1,44 % Blei und 5,44 % Zink),

einschließlich: 3.625 g/t AgEq über 0,95 mTW (1.590 g/t Silber, 25,50 g/t Gold, 7,28 % Blei und 5,80 % Zink),

und 1.323 g/t AgEq über 0,78 mTW (159 g/t Silber, 0,89 g/t Gold, 4,97 % Blei und 26,70 % Zink)

NP-23-391 ergab 568 g/t AgEq auf 1,90 mTW (908 g/t Silber, 7,37 g/t Gold, 1,62 % Blei und 4,91 % Zink),

einschließlich: 2.205 g/t AgEq über 0,65 mTW (1.500 g/t Silber, 8,96 g/t Gold, 2,05 % Blei und 3,98 % Zink)

Und 648 g/t AgEq über 3,20 mTW (559 g/t Silber, 1,53 g/t Gold, 0,23 % Blei und 0,49 % Zink),

einschließlich: 1.720 g/t AgEq über 0,96 mTW (1.500 g/t Silber, 3,89 g/t Gold, 0,61 % Blei und 1,22 % Zink)

NP-23-392 ergab 989 g/t AgEq über 2,50 mTW (527 g/t Silber, 3,78 g/t Gold, 2,13 % Blei und 4,98 % Zink),

einschließlich: 2.465 g/t AgEq über 0,69 mTW (1.500 g/t Silber, 9,97 g/t Gold, 5,25 % Blei und 6,66 % Zink).

Die bis dato durchgeführten Infill- und Step-Out-Bohrungen (Erweiterungsbohrungen) haben zu einem besseren Verständnis der Mineralisierungskontrollen entlang des Napoleon-Aderkorridors geführt. Beobachtungen, die auf der Metallzonierung und der Alteration basieren, stützen weiterhin die Interpretation, dass der Korridor geneigt ist, wo die südliche Ausdehnung der Bohrungen an der Spitze des mineralisierten Horizonts nahe der Oberfläche liegt.

Auch auf der vor kurzem entdeckten Ader La Luisa laufen die Bohrarbeiten und erste Ergebnisse wurden auch hier schon veröffentlicht:

Vizsla Silver durchschneidet 764 g/t AgEq auf 11,20 m bei La Luisa

Auch die Ergebnisse von 13 neuen Bohrlöchern können sich sehen lassen:

Höhepunkte

NP-23-395 ergab 764 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 11,20 Meter wahre Breite (mTW) (229 g/t Silber, 7,14 g/t Gold, 0,34 % Blei und 1,64 % Zink)

Einschließlich 10.485 g/t AgEq über 0,64 mTW (3.140 g/t Silber, 102,00 g/t Gold, 2,99 % Blei und 16,30 % Zink)

NP-23-376 ergab 415 g/t AgEq über 5,65 mTW (340 g/t Silber, 1,23 g/t Gold, 0,15 % Blei und 0,34 % Zink).

NP-23-377 ergab 342 g/t AgEq über 7,70 mTW (67 g/t Silber, 1,80 g/t Gold, 0,75 % Blei und 3,74 % Zink).

Einschließlich 1.612 g/t AgEq über 0,54 mTW (250 g/t Silber, 12,35 g/t Gold, 5,65 % Blei und 10,45 % Zink)

NP-23-381A ergab 503 g/t AgEq über 5,00 mTW (155 g/t Silber, 2,49 g/t Gold, 0,91 % Blei und 4,52 % Zink).

Einschließlich 1.194 g/t AgEq über 0,97 mTW (476 g/t Silber, 9,29 g/t Gold, 1,60 % Blei und 2,11 % Zink)

Quelle: Pressemitteilung

Michael Konnert, Präsident und CEO vonVizsla Silver (WKN: A3C9S4) kommentierte den Bohrerfolg wie folgt:

"La Luisa beeindruckt weiterhin mit sehr hohen Edelmetallgehalten über immer größere Mächtigkeiten. Wir haben den hochgradigen mineralisierten Fußabdruck bei La Luisa nun auf ~700 Meter entlang des Streichens und 400 Meter neigungsabwärts erweitert und er bleibt in alle Richtungen offen. Darüber hinaus entdeckten neue Bohrungen etwa 500 Meter entlang des Streichs im Norden eine flache Adermineralisierung, die vermutlich die Fortsetzung von La Luisa ist. Dies fügt nicht nur ein beträchtliches Streichpotenzial zu La Luisa hinzu, sondern unterstützt auch unser Explorationsmodell, wonach der Aderkorridor gekippt wurde, wobei die südliche Ausdehnung an der Spitze des mineralisierten Horizonts nahe der Oberfläche liegt. Wir werden die Exploration von La Luisa mit zwei Bohrgeräten fortsetzen."

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) führt derzeit zusätzliche Explorationsaktivitäten mit Schwerpunkt auf den Entdeckungen Copala, Napoleon und Tajitos durch und führt weitere metallurgische Tests durch, um die anfänglichen Edelmetallgewinnungsraten zu bestätigen.

Das Unternehmen hat im Projektgebiet mehr als 250.000 Meter gebohrt und plant, insgesamt 90.000 Meter zusätzliche Bohrungen abzuschließen, bevor es in diesem Quartal ein Ressourcen-Update vorlegt, dem eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung folgt.

Um seine ambitionierten Ziele zu erreichen hat das Unternehmen auf dem "Transfermarkt" zugeschlagen und sich enorm verstärkt:

Mexikanische Bergbaulegende Eduardo Luna im Board of Directors

Eduardo Luna ist seit mehr als vierzig Jahren in der Edelmetallbergbauindustrie tätig und hatte zuvor leitende Positionen und Posten im Board of Directors bei verschiedenen Unternehmen inne, darunter Industrial Peñoles, Goldcorp Inc., Luismin SA de CV, Wheaton River Minerals Ltd., Alamos Gold Inc., Dyna Resource, Inc. und Primero Mining Corporation.

Herr Luna ist ehemaliger Präsident der mexikanischen Bergbaukammer und ehemaliger Präsident des Silver Institute.

Er wurde in die Mexico Mining Hall of Fame (Ruhmeshalle des mexikanischen Bergbaus) aufgenommen und ist Vorsitzender des Beirats der Bergbaufakultät der Universität von Guanajuato, an der er einen Abschluss in Bergbautechnik erworben hat.

Präsident und CEO Michael Konnert kommentierte diese Personalie wie folgt:

"Wir fühlen uns sehr geehrt, Eduardo Luna im Board von Vizsla begrüßen zu dürfen, Eduardo ist einer der versiertesten und erfahrensten Bergleute in ganz Mexiko. Er war maßgeblich an der Erschließung von Werten für Luismin, Goldcorp und Silver Wheaton in der Weltklasse-Mine San Dimas beteiligt, die weiterhin zu den besten Silber- und Goldproduzenten des Landes zählt. Da San Dimas ein direktes Gegenstück zu Panuco darstellt, dass nur 80 Kilometer nördlich liegt, bringt Eduardo eine Fülle an Erfahrung und Wissen mit, um die nächste Phase der Erschließung des Panuco-Bezirks zu unterstützen."

Auch Eduardo Luna meldete sich zu Wort:

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Vizsla bei der Entwicklung des Unternehmens und insbesondere des Projekts Panuco, das sehr wahrscheinlich eine Mine von Weltklasse sein wird"

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Vizsla Silver ist ein guter Kandidat, um vom nächsten Bullenmarkt bei Silber zu profitieren!

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) ist ein guter Kandidat, um vom nächsten Bullenmarkt bei den Edelmetallen zu profitieren, der voraussichtlich bereits 2024 stattfinden wird!

Der Aktienkurs korreliert positiv mit den Silber- und Goldpreisen und es wird erwartet, dass diese Metalle stark steigen. Wir gehen davon aus, dass höhere Preise zu erwarten sind, da die Nachfrage nach Silber und Gold wahrscheinlich robuster wird, da die Anleger den Gegenwind der für 2024 prognostizierten möglichen Rezession ausgleichen müssen.

Wie Sie erfahren haben erkundet Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) den Distrikt Panuco in Sinaloa, einer Provinz im Westen Mexikos, und die Aktivitäten kommen gut voran, um später in diesem Jahr eine Ressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Einschätzung für 2024 zu erstellen.

Sollten sich die Ereignisse mit dem erwarteten Aufwärtskatalysator für Silber verbinden?

Diese Kombination könnte die Aktie möglicherweise schnell in die Höhe treiben!

Oder anders ausgedrückt: In diesem Szenario scheint der Aktienkurs derzeit sehr attraktive Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Wir erwarten jedenfalls, dass diese Aktie den Anlegern in naher Zukunft ein ordentliches Aufwärtspotenzial bietet.

Anleger, die sich am Silberpreis beteiligen möchten, täten gut daran, Vizsla Silver (WKN: A3C9S4 · SYM: 0G3) in ihr Silber-Portfolio aufzunehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.vizslasilvercorp.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

