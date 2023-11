Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Emissionstätigkeit am EUR-Primärmarkt nicht ganz so hoch war wie in der vergangenen Woche, kann man dennoch von einem konstruktiven Markt sprechen, so die Analysten der Helaba.Die Nationwide Building Society habe diese Woche erfolgreich den Primärmarkt für Covered Bonds eröffnet. Der Covered mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren sei final bei MS + 41 Bp. Gepreist worden, 4 Bp. enger als in der Vorgabe. Bereits im März dieses Jahres sei Nationwide ebenfalls mit einer 1 Mrd. Platzierung (MS + 24 bp) im EUR-Währungsraum aktiv gewesen. In den beiden Vorjahren seien jeweils "nur" 500 Mio. EUR emittiert worden. Am Dienstag habe die Wüstenrot Bausparkasse (500 Mio. EUR, WNG, 5 Jahre) ihren ersten grünen Covered platziert. Das finale Pricing von MS +32 Bp. habe der Vorgabe entsprochen. Das Orderbuch habe 45 hochkarätige Investoren umfasst. Die italienische BPER Banca (750 Mio. EUR, 5 Jahre, Fxd-to-FRN) habe eine Nachfrage in Höhe von über 1,5 Mrd. EUR generiert. Der finale Spread habe gegenüber der Vermarktung um 5 Bp. auf MS + 75 Bp., eingeengt werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...