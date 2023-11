Salzburg (www.anleihencheck.de) - Das Salzburger Bankhaus Spängler bleibt weiterhin die Nummer Eins der besten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Dies bestätigte die renommierte Private Banking Prüfinstanz Fuchs / Richter in ihrer aktuellen Marktstudie "TOPs 2024". Mit deutlichem Vorsprung verteidigt die älteste Privatbank Österreichs darin ihre Führung in der "Ewigen Bestenliste", dem Langzeitranking seit 2006. Getestet wurden 70 Anbieter aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...