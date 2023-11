© Foto: picture alliance / PantherMedia | Olivier Le Moal



Laut Mark Newton von Fundstrat könnte der Goldpreis in Richtung Allzeithoch drängen und die Marke von 2.500 US-Dollar knacken.In den vergangenen Wochen sind die Gold-Futures um drei Prozent gestiegen und haben am Dienstag kurzzeitig die wichtige psychologische Schwelle von 2.000 US-Dollar pro Unze überschritten. Zum Wochenende notiert die Unze bei 1.994,54 US-Dollar. Der Dienstag hat damit den höchsten Tagesschlusskurs im November markiert. Eine Bewegung über 2.006,37 US-Dollar pro Unze würde den höchsten Wochenschlusskurs seit dem Frühjahr bedeuten, so der technische Analyst Mark Newton von Fundstrat. "Dies ist aus technischer Sicht recht positiv, und ich gehe davon aus, dass Gold seinen …