Der kalifornische Spezialist für 3D-Softwarelösungen steigerte seinen Umsatz im dritten Fiskalquartal um 10 % auf 1,41 Mrd. $. Davon 98 % wiederkehrend bzw. auf Basis von Abonnements. Das Geschäftsniveau der vorhergehenden Quartale wurde gehalten, so das Unternehmen.



Der Gewinn stieg um 22 % auf 241 Mio. $. Auf bereinigter Basis wurde er von vorjährigen 1,70 $ auf 2,07 $ je Aktie ausgebaut, was den Konsens um 8 Cent übertraf.



Im Hinblick auf Künstliche Intelligenz stellte CEO Andrew Anagnost in den Vordergrund, dass AUTODESK weiterhin stark von ihr profitieren werde. Das Rekordvolumen neu vereinbarter EBAs (Enterprise Business Agreements) im abgelaufenen Quartal zeige, wie sehr sich die Kunden für die Transformation ihrer Geschäftsprozesse engagieren.



Als Umsatz-Jahresziel nennt AUTODESK 5,450 bis 5,465 Mrd. $ (+ 9 %). Sowie beim bereinigten Gewinn 7,43 bis 7,49 $ je Aktie. Das Management geht zugleich davon aus, dass die Billings bis zu 5,175 Mrd. $ betragen werden, also um 11 bis 12 % sinken. Dies wurde direkt mit - 3,7 % nachbörslich abgestraft und ein Tagesverlust von 6,9 % folgte. Nach Thanks Giving, also einer eintägigen Besinnungspause, wird die heutige Handelssession spannend. Der Kurs läuft bisher in ein sehr spitzes Dreieck hinein.



Helmut Gellermann



