Auch wenn der Aktienkurs von Softing in den vergangenen Monaten an Schwung verloren hat: Operativ läuft es bei dem Anbieter von professionellen Elektronikprodukten und Automatisierungslösungen weiterhin ziemlich rund. Mit den kürzlich veröffentlichten Neun-Monats-Zahlen hat CEO Dr. Wolfgang Trier den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2023 sogar abermals heraufgesetzt - in Summe war es bereits die dritte ... The post Softing: "Wir stehen ganz vorn bei den Innovationen" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...