China will Besucher aus Deutschland und anderen Staaten künftig ohne Visum ins Land lassen. Ab 1. Dezember solle die bislang geltende Visumspflicht für ein Jahr wegfallen, kündigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag in Peking an.Die neue Regelung solle auch für Bürger aus Frankreich, Ital...

Den vollständigen Artikel lesen ...