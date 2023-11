Heute im gabb: Um 12:42 liegt der ATX TR mit +0.38 Prozent im Plus bei 7217 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 9.40% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +2.78% auf 0.74 Euro, dahinter DO&CO mit +1.96% auf 125 Euro und CA Immo mit +1.36% auf 29.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16016 (+0.12%, Ultimo 2022: 13923, 15.03% ytd). - News von Frequentis, S Immo, freiwillige Abfertigung bei SBO, Research zu Porr, UBM, AT&S, MM, Addiko, Erste, RBI ...- Nachlese: Statement von Kapsch und Gerald Hörhan u.a. auch zu Austro-Aktien- Unser Robot sagt: CA Immo, SBO, Agrana und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt den 2. Tag in der GGC- Reingehört bei Porr, UBM und Uniqa- Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom Austria, ViG, voestalpine, AT, BA-CA, ...

