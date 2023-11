Mitgo Group ist ein globales, in Deutschland ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen und die Förderung des Unternehmertums konzentriert.

Alexander Bachmannn, CEO Mitgo Group (Foto: Business Wire)

CheckRewards, ein Cashback-Service, der auf modernster maschineller Lerntechnologie basiert, hat von der Mitgo Group eine Investition in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar erhalten und wird das Cashback-Erlebnis sowohl für Benutzer als auch für Unternehmen neu definieren.

Neben der finanziellen Unterstützung wird die Mitgo Group weitreichende Networking-Möglichkeiten und regionale Expertise bieten, was sowohl das Potenzial von CheckRewards als auch das Engagement der Mitgo Group für die Förderung innovativer Technologieunternehmen widerspiegelt.

Alexander Bachmann, CEO von Mitgo Group:

"Wir erkennen das immense Potenzial von CheckRewards und glauben fest an die Vision von der App und von dem Unternehmen. Als der Gründer uns wegen einer Investition in die Seed-Runde kontaktierte, haben wir nicht gezögert. Bei der Mitgo Group sind wir bestrebt, das CheckRewards-Team bei der Weiterentwicklung seines Projekts zu unterstützen und weitere Investitionen für die Expansion in neue Märkte anzustreben."

CheckRewards ist nicht nur eine weitere Cashback-App. Es ist ein intelligenter Einkaufsbegleiter, der Kunden und User bei der allgemeinen Budgetverwaltung unterstützt. Es bietet Zugang zu spannenden Werbeaktionen, Cashback-Prämien für alltägliche Einkäufe und Quittungsscans sowie eine zuverlässige Ausgabenverfolgung, um Benutzern bei der Verwaltung der Finanzen zu helfen.

Für Marken stellt CheckRewards eine Möglichkeit dar, mit Kunden über ein innovatives Cashback-Tool in Kontakt zu treten, das die schnelle Einführung zielgerichteter Werbeaktionen ermöglicht, ohne dass eine komplexe technische Integration erforderlich ist. Das Unternehmen strebt Partnerschaften mit 50 großen FMCG-, Einzelhandels- und Lebensmittelmarken an, darunter Branchenriesen wie Noon, Amazon, Samsung, Dyson, Starbucks und H&M.

Artem Ostapenko, Gründer und CEO von CheckRewards:

"CheckRewards bietet bemerkenswerte Werbemöglichkeiten, einschließlich Geo-Targeting und auf Kundenpräferenzen basierendes Targeting. Wir sind bestrebt, das Cashback-Erlebnis für Benutzer zu verändern und das Geschäftswachstum zu fördern. Zu unseren Plänen gehört die Sicherung der nächsten Investitionsrunde für die Expansion in neue Märkte."

CheckRewards hat in den VAE bereits Android- und iOS-Apps eingeführt, die modernste Quittungserkennungstechnologie implementieren. Zu den zukünftigen Expansionsplänen gehört die Suche nach Investitionspartnern für den Markteintritt in wichtigen Regionen wie MENA und APAC.

Für Mitgo Group ist diese Investition eine Gelegenheit, CheckRewards dabei zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Es ist auch Teil von Mitgos fortlaufendem globalen Plan, bis 2025 100 Millionen US-Dollar in innovative Projekte zu investieren. Im Rahmen dieses Plans wurden kürzlich 500.000 US-Dollar in die Produktivitäts-App Manganum und in die Meditations-App Practico investiert.

Mitgo Group engagiert sich dafür, seinen Partnern dabei zu helfen, bei ihren Marketing- und E-Commerce-Bemühungen intelligentere Entscheidungen zu treffen, die Übernahme innovativer Ideen voranzutreiben und sie auf die Einführung und Ausweitung auf globalen Märkten vorzubereiten.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm, Deutschland, beschäftigt über 500 Spezialisten in mehr als 10 Niederlassungen in den USA (Chicago), Europa (Amsterdam, Warschau, Kiew, Minsk und Tiflis), Brasilien (São Paulo), Mexiko (Mexiko-Stadt), die Vereinigten Arabischen Emirate (Dubai) und Indien (Gurugram).

Der Gründer und CEO des Unternehmens, Alexander Bachmann, wurde im Forbes Magazine vorgestellt und von OMR Online Marketing Rockstars als einer der "Top 50 Game Changers" ausgezeichnet.

www.mitgo.com

UNTERNEHMENSNEWS und PRODUKT-UPDATES www.mitgo.com/news

