NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M nach einer Analyse von Online-Besucherstatistiken mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das Kundeninteresse an dem Modehändler bestätige im November den Aufwärtstrend der vergangenen Monate, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr sei geringer als noch im Oktober und September./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 01:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

