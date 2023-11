EQS-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Konferenz/Hauptversammlung

UET United Electronic Technology AG (aconnic) lädt zu Investoren-Online-Konferenz ein



24.11.2023 / 13:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





UET United Electronic Technology AG (aconnic) (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, lädt Aktionäre und Investoren zu einer Videokonferenz am Freitag, den 15. Dezember 2023 um 11.00 Uhr ein. Im Mittelpunkt der Investorenveranstaltung stehen die aktuelle Markt- und Geschäftsentwicklung beim Bau von Telekommunikationsnetzwerken sowie Ziele und Pläne für den neuen Geschäftsbereich Carbon Capturing und Bio-Energy und die damit getätige Akquisition und Investitionen in Ghana.

Die Teilnehmer haben während der Investorenkonferenz die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Die Einwahldaten und weitere Details werden auf der Internetseite der UET AG am 5. Dezember 2023 veröffentlicht. Die UET AG wird in weiterer Folge zu ihrer Hauptversammlung am 29. Februar 2024 einladen. Wie vorgesehen erfolgt dabei die Berichterstattung des Vorstands sowie die Beschlussfassung für die Geschäftsjahre 2021 und 2022. Die Einladung sowie Tagesordnung zur Hauptversammlung erfolgen fristgerecht. Über UET United Electronic Technology AG (aconnic): Die UET United Electronic Technology AG ist ein internationales Technologieunternehmen mit Hardware, Software und Servicesystemen für die Errichtung und den Betrieb von Telekommunikationsnetzen für sichere, energieeffiziente und nachhaltige Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Teil des Geschäftsmodells. Die UET-Gruppe besitzt als einziges Unternehmen der Branche eine Wertschöpfungskette mit Forschung und Entwicklung, Service und nachhaltiger Landwirtschaft für einen klimaneutralen Betrieb. Netzwerkausstattung, Speicherung von CO 2 sowie die Herstellung von Bioenergieträgern umfassen das Produktportfolio. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die UET-Gruppe ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung und Produktion sowie Hauptsitz in Deutschland. Die UET-Gruppe notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Ländern erwirtschaften bei einem jährlichen Wachstum von 20 Prozent einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 7777550, E-Mail: investor@uet-group.com



24.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com