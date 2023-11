Aktionäre von Sibanye Stillwater mussten diese Woche einem Kursrutsch um zeitweilig 25 % zusehen: Das Unternehmen platziert Wandelanleihen im Volumen von 500 Mio. USD am Markt. Fortescue Metals indes investiert 750 Mio. USD in den USA und Australien und will damit die Produktion von grünem Stahl und grüner Energie voranbringen. Rio Tinto und Charger Metals haben derweil einen Farm-In-Deal für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...