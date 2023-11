Warimpex hat kürzlich mit den Mogilska 35 Offices sein bereits drittes Bürogebäude im polnischen Krakau eröffnet. Das Taxonomie-konforme Objekt verfügt über 11.900 m2 Nettonutzfläche, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und ist nach seiner Adresse auf der Mogilska Straße benannt. Auch an den Hausnummern 41 und 43 finden sich Bürogebäude von Warimpex. Mogilska 35 ist laut Warimpex bereits knapp zur Hälfte vermietet und bietet auch flexible Coworking-Angebote. Derzeit wird an einem Ausbau der Vermietung gearbeitet. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch die Kapazitäten dieses Gebäudes rasch voll genützt werden. Krakau ist die zweitgrößte Stadt Polens. Unternehmen finden hier ...

