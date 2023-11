Wien (www.fondscheck.de) - Die Raiffeisen KAG wurde auch heuer wieder vom FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen mit vielen "Sternen" bedacht, so Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit 18 mit der Höchstnote prämierten Fonds ist die Raiffeisen KAG die Fondsgesellschaft mit den meisten "3-Sterne-Siegel"-Produkten in ihrem Portfolio. "3-Sterne"-Siegel gingen insgesamt an: Raiffeisen-GreenBonds, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien, Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien, Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen, Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien sowie Klassik Nachhaltigkeit Mix. ...

