Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5019/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #533 geht es um das Ende einer wilden Woche. News gibt es von Frequentis, S Immo, eine freiwillige Abfertigung bei SBO, Research zu Porr, UBM, AT&S, MM, Addiko, Erste, RBI, Historisches zu Austria Tabak, Telekom Austria und vielen mehr. Ach ja: Aus Kapitalmarktsicht bräuchte es dringend Neuwahlen. Und dann habe ich noch den 17. Partner unserer permanenten Podcast-Roadshow in Deutschland 2024: Karl-Heinz Strauss, CEO Porr: "Deutschland ist als größte Volkswirtschaft Europas ...

