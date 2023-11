Trotz des jüngsten Kursanstieges befindet sich die Aktie von Cancom (WKN: 541910) mit einem Kurs von 27,40 € auf dem Niveau von Mitte 2017. Nach der Pandemie erlebte sie einen Kurseinbruch, in dessen Zuge der Kurs vom damaligen Hoch von 62 € auf den Tiefststand im Oktober 2023 auf 22 € fiel. Besteht hier wieder Kursphantasie? Cancom vorgestellt Die in München ansässige Cancom SE ist ein Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen auf dem Weg in ...

