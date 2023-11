Der Euro hat am Freitag ein wenig zugelegt (+0,10 Prozent). Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0917 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp unter 1,09 Dollar notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf genau 1,09 Dollar festgesetzt.Stimmung in DeutschlandDas am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima hat den Markt nicht nachhaltig bewegt. Die ...

