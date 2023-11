© Foto: Unsplash



Elliott Investment Management hat eine Position in der Synlab AG aufgebaut, was darauf hindeutet, dass der Fonds eine ähnliche Strategie wie bei anderen deutschen Übernahmezielen verfolgen könnte.Der aktivistische Investmentfonds des Milliardärs Paul Singer hält seit dem 16. November einen Anteil von 6,5 Prozent an Synlab durch eine Kombination aus Aktien und Swaps, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Singer ist dafür bekannt, sich Beteiligungen an Firmen anzueignen, die kurz vor einer Übernahme stehen. Dies tut er, um in Verfahren wie dem sogenannten Zwangsabfindungsverfahren (Squeeze-out) einen erhöhten Preis zu erzielen. Der britische Finanzinvestor Cinven …