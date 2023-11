Der gestrige Börsepunsch lockte 600 gute gelaunte Gäste der Finanz-Community ins Palais Caprara-Geymüller, dem Sitz der Wiener Börse. Ich finde diese Events wichtig, der Austausch hat was Familiäres und nach ein paar Gläsern Glühwein kommt man auch so richtig ins Gespräch. Spenden der Gäste und ein Scheck über 10.000 Euro gingen an den Sozialfonds. Börse-Chef Christoph (Boschan) glänzte in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...