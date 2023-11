Der US-Leitindex S&P 500 ist seit dem Tief Ende Oktober um mehr als 11% gestiegen - nun fließt nach der Rally immer mehr Geld in US-Aktien und globale Aktienfonds, wie Daten der Bank of America zeigen, über die Boomberg berichtet. S&P 500: Größter Zufluß in Aktien seit Februar 2022 Michael Hartnett von der Bank of ...

