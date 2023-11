Wien (www.anleihencheck.de) - Die in dieser Woche erschienenen Schnellschätzungen der PMIs für den Monat November deuten weiterhin auf eine abnehmende Wirtschaftsaktivität in der Eurozone hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So hätten die Komponenten für den Dienstleistungssektor und das Verarbeitende Gewerbe zwar von 47,8 auf 48,2 bzw. von 43,1 auf 43,8 Punkte zulegen können, allerdings lägen sie damit immer noch unter der entscheidenden 50-Punkte Marke. Besonders bremsend wirke sich weiterhin die sehr verhaltene Entwicklung der Neuaufträge aus. Diese habe auch zur Folge, dass die aus beiden Sektoren kombinierte Komponente zur Beschäftigungsentwicklung zum ersten Mal seit knapp drei Jahren unter 50 Punkte gefallen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...