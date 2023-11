Reingehört bei PorrIm boersenradio-Interview meint Porr-CEO Karl-Heinz Strauss zu den gestiegenen Kennzahlen: "Das Leistungsplus kommt aus fast allen Bereichen unseres Konzerns. Man redet derzeit immer so, dass es überall schrecklich ist im Bau und alles geht nach unten. Das trifft für uns nicht zu. Wir sind so breit aufgestellt wie kaum ein zweiter Baukonzern in Europa. Der Wohnbau, der in Österreich und Deutschland momentan leidet, trifft uns nicht, denn er macht weniger als zehn Prozent im Konzern aus. Der Auftragseingang kommt aus dem Infrastruktur-Bereich und dem gewerblichen Hochbau sowie Industriebau in den verschiedensten Ländern, quer in unseren Märkten."Zum Ausblick: "Der Jahresendspurt ist am Laufen, weil wir haben ein Alltime-High im ...

