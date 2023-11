Es wird Zeit: Am Mittwoch nahm das zuständige Parlament seinen Standpunkt zu neuen EU-weiten Vorschriften für Verpackungen an. Damit soll es dem wachsenden Abfall-Problem an den Kragen gehen sowie die Wiederverwendung und das Recycling gefördert werden. Ein Unternehmen profitiert besonders von jüngsten den Plänen.Denn die EU-Abgeordneten fordern ein Verbot der Verwendung der sogenannten "Ewigkeitschemikalien" (PFAS) in Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.Ein Unternehmen, welches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...