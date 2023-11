Die Ölpreise haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt.Im Mittagshandel kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,77 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 28 Cent auf 76,82 Dollar.-Der Handel blieb während der gestrigen Sitzung am Donnerstag aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den Vereinigten Staaten ...

