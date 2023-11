Die europäische Wind- und Solarindustrie hat sich mit einem dringlichen Appell an die Spitzen der Bundesregierung gewandt, um in der globalen Wettbewerbslandschaft nicht ins Hintertreffen zu geraten. Finanztreff.de verrät, was die Unternehmen von der Politik fordern und wie sich die Papiere von Meyer Burger, SMA Solar und Nordex entwickeln.Verbände und Unternehmen der deutschen Solar- und Windindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...