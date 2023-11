Extremrecherche von Matthias Schrade. Wie der CEO von DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG auf der Telefonkonferenz zur Vorlage der Neun-Monats-Zahlen 2023 enthüllte, kennt er das kürzlich von DEFAMA erworbene Reutter-Center in Zell unter Aichelberg (Baden-Württemberg) schon seit frühester Kindheit und weiß genau um die Vorzüge des Standorts. Tatsächlich wurde er dort vor mehr als 30 Jahren ... The post DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Alle werden glücklich appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...