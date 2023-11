Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einem neuen "Länder-Fokus USA" beschäftigen wir uns mit Faktoren, die die angesichts der geldpolitischen Straffung überraschende konjunkturelle Dynamik erklären könnten, so die Analysten der Helaba.Einer davon sei der so genannte "policy mix". Die Notenbank operiere nicht im luftleeren Raum. Andere Faktoren könnten die Geldpolitik unterstützen - oder konterkarieren. Hier dränge sich naturgemäß die Fiskalpolitik als "Hauptverdächtiger" auf. Tatsächlich habe sie 2023 kraftvoll in die entgegengesetzte Richtung gewirkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...