© Foto: Sven Hoppe/dpa



Volkswagen setzt künftig auf dem hart umkämpften Auto-Markt in China auf lokale Zulieferer. Das soll die Preise senken und den Absatz wieder in Gang bringen.Europas größter Autobauer plant eine neue und maßgeschneiderte Fahrzeugplattform für China. Ziel der sogenannten "A Main Platform" sei es, innovative und kostengünstige Elektrofahrzeuge der Einstiegsklasse herzustellen, so VW-China-Chef Ralf Brandstätter während seines Besuchs im ostchinesischen Hefei am Freitag. Hefei ist der neueste Entwicklungsstandort von VWs Tochterfirma "Volkwagen China Technology Company" (VCTC), die die neue Fahrzeugarchitektur bis 2026 entwickeln will. VW setzt in seiner "China for China"-Strategie vor allem …