BYD, weltweit führender Hersteller von Fahrzeugen mit neuer Energie und Batterien, hat einen historischen Meilenstein erreicht das 6-millionste Fahrzeug mit neuer Energie lief im Werk von Zhengzhou vom Band. Diese Rekordleistung unterstreicht den unermüdlichen Einsatz von BYD als Wegbereiter in der Elektrofahrzeugbranche.

Durch die Erreichung des Meilensteins von 6 Millionen Fahrzeugen mit neuer Energie, gerade einmal drei Monate nach Fertigstellung des 5-millionsten Fahrzeugs, hat BYD wieder neue Maßstäbe in Produktion und Vertrieb gesetzt. Das 6-millionste Fahrzeug mit neuer Energie trägt den Namen BAO 5 ein Super Hybrid Hardcore SUV unter der professionellen, personalisierten BYD-Untermarke FANGCHENGBAO. Diese bemerkenswerte Leistung wurde gemeinsam von repräsentativen Mitarbeitern gefeiert.

Damit wurde die diversifizierte Markenmatrix von BYD erweitert, der unter anderem die Dynasty- und Ocean-Series, FANGCHENGBAO, DENZA und Yangwang angehören. Im Oktober erzielte BYD einen Rekord bei den monatlichen Verkaufszahlen mit mehr als 300.000 Fahrzeugen mit neuer Energie. Das Engagement des Unternehmens im Hinblick auf die Technologieführerschaft und das vielseitige Produktangebot haben es BYD ermöglicht, einen substantiellen Mehrwert im zukünftigen Markt zu schaffen und unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Seit 2010 hat BYD durch die Einführung von Bussen und Taxis mit neuer Energie zur Elektrifizierung des öffentlichen Personennahverkehrs seine globale Präsenz aktiv erweitert. Nach einem Jahrzehnt werden die elektrischen öffentlichen Verkehrsmittel von BYD in mehr als 400 Städten in mehr als 70 Ländern eingesetzt.

Zur Erweiterung und Beschleunigung der globalen Präsenz des Unternehmens und der Pkw mit neuer Energie hat BYD einen dualen Ansatz mit Exporten und lokaler Produktion gewählt. Aktuell ist BYD in 58 Ländern und Regionen präsent und hat kumulativ mehr als 200.000 Pkw verkauft, mit deutlichen Zugewinnen im Markt für Fahrzeuge mit neuer Energie in Thailand, Brasilien und an anderen Orten.

BYD steht kontinuierlich an der Spitze technologischer Fortschritte. Innovationen wie die Blade-Batterie, die DM-i-Superhybridtechnologie, die e-Plattform 3.0, die Cell to Body(CTB)-Technologie, die e4-Plattform, das BYD DiSus Intelligent Body Control System und das DMO-Superhybridsystem, haben neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Auch zukünftig wird BYD seinem Streben nach Innovation und Umweltverträglichkeit treu bleiben, mehr Kunden auf der ganzen Welt bessere Mobilitätserfahrungen bieten und dazu beitragen, die Welttemperatur um 1 °C zu senken.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für bessere Lebensqualität verschrieben hat. Mit dem Ziel vor Augen, den grünen Wandel des globalen Verkehrssektor zu beschleunigen, fokussiert sich BYD auf die Entwicklung reiner Elektrofahrzeuge und von Plug-In-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten Produktionskette von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik, wie Batterien, Elektromotoren und elektronische Steuerungen. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, z.B. die Entwicklung der Blade-Batterie, der DM-i-Superhybridtechnologie, der e-Plattform 3.0, der CTB-Technologie, der e4-Plattform, des BYD DiSus Intelligent Body Control System sowie des DMO-Superhybridsystem. Das Unternehmen ist der erste Autohersteller der Welt, der damit aufgehört hat, Fahrzeuge für fossile Kraftstoffe zu produzieren und stattdessen auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat. Seit 10 Jahren ist es beim Absatz von Pkw mit alternativer Antriebstechnik in China führend. Weitere Informationen finden Sie unter www.byd.com.

