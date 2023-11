Wie investiert eigentlich ein Erzieher? Das hat Kerem Köskar im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV verraten. Der 33-Jährige geht seinem Traumberuf in einer Frankfurter Kindertagesstätte nach. In seiner Freizeit widmet er sich mit großer Leidenschaft der Börse. Die ersten Berührungspunkte mit dem Kapitalmarkt hatte Köskar bereits im Kindesalter. In jungen Jahren begeisterte ihn der Kultfilm "Wall Street" und animierte ihn letztlich, selbst an der Börse aktiv zu werden. Wie viel Geld der Erzieher im Monat anlegt und in welche Assets, erfahren Sie in "Wie investiert..". DER AKTIONÄR TV begrüßt täglich tausende Anleger und berichtet über die wichtigsten Entwicklungen an den Märkten. Im neuen Format ?Wie investiert..? wechselt Moderatorin Kübra Anac die Perspektive und fragt Privatanleger, welche Aktien sie im Fokus haben und wie sie ihr Geld investieren. Das Spannende daran: Acht Gäste aus verschiedenen Städten, mit unterschiedlichen Berufen und weit auseinanderliegenden Einkommen gewähren einen Einblick in ihre Portfolios. Wie die persönliche Geldanlage aussieht, ob beim unerfahrenen Studenten, risikobereiten Unternehmer oder der Rentnerin von nebenan, erfahren Sie jeden Freitag um 16 Uhr bei uns auf DER AKTIONÄR TV.