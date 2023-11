Die Österreichische Post nimmt, wie im Frühjahr angekündigt, im Bezirk Gänserndorf 16 neue Selbstbedienungs-Standorte (SB) in Betrieb. Durch die Einführung kompakterer Post-Stationen können diese nun auch in dünn besiedelten Gemeinden eingesetzt werden. Die Post erprobt damit erstmals 24/7-Services in Gemeinden, die bisher weder über eine Postfiliale noch über einen Post Partner verfügt haben. Post-Stationen ermöglichen die Abholung von Paketen und eingeschriebenen oder großformatigen Briefsendungen rund um die Uhr. Diese werden dort entweder bei Abwesenheit hinterlegt oder können auf Wunsch per Post App direkt dorthin umgeleitet werden. Vorfrankierte Pakete mit Retourenlabel oder Paketmarke können außerdem an ...

