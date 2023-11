DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft tendiert im November unverändert

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November konstant gezeigt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verharrte auf dem Vormonatsstand von 50,7 Punkten. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,4 von 50,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 50,2 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 50,8 von 50,6 Punkten. Hier hatte die Prognose ebenfalls auf 50,2 gelautet.

Die US-Privatwirtschaft blieb im November im expansiven Bereich, da die Unternehmen einen weiteren leichten Anstieg der Geschäftstätigkeit signalisierten", sagte Chefökonomin Siân Jones laut der Mitteilung. "Darüber hinaus verbesserten sich die Nachfragebedingungen - vor allem durch den Dienstleistungssektor -, da die Auftragseingänge zum ersten Mal seit vier Monaten wieder zunahmen. Der Aufschwung war jedoch historisch gesehen gedämpft, da es schwierig war, Aufträge zu erhalten, da die Kunden weiterhin über die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit, die gedämpfte Nachfrage und die hohen Zinssätze besorgt waren."

