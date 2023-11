DJ Scholz kündigt in Video zügige Klärung der offenen Haushaltsfragen an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Bevölkerung zugesagt, "zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt" die Konsequenzen aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts zu ziehen. In einer Videobotschaft sicherte er zu, dass weiterhin Hilfen in besonderen Notsituation möglich seien, diese aber "jedes Jahr neu" vom Bundestag beschlossen werden müssen. Konkrete Aussagen, wie die Bundesregierung die milliardenschwere Haushaltslücke für den Bundeshaushalt 2024 und darüber hinaus schließen will, blieb Scholz allerdings schuldig.

"Das Verfassungsgericht hat festgehalten, dass Hilfen in solchen besonderen Notlagen weiterhin möglich sind. Hilfen, wie wir sie während der Corona-Pandemie geschaffen haben, um Arbeitsplätze zu schützen und Unternehmen zu stützen. Hilfen, um jenen beizustehen, die das verheerende Hochwasser im Ahrtal um Hab und Gut gebracht hat. Hilfen, mit denen wir die stark gestiegenen Preise für Strom und Gas dämpfen", sagte Scholz. "All solche Hilfen sind weiterhin möglich."

Allerdings habe das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben gemacht, die zu beachten seien. Der zentrale Punkt sei, dass etwaige Kredite nun jedes Jahr vom Bundestag neu beschlossen werden müssten. Für 2023 werde die Regierung daher dem Bundestag vorschlagen, die Schuldenbremse in diesem Jahr erneut auszusetzen.

"Den Haushalt für das nächste Jahr werden wir im Lichte des Urteils genau überarbeiten - zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt", so Scholz.

Scholz bekräftigt Ziele der Regierung

Die Bundesregierung lasse sich von klaren Zielen leiten. Erstens wolle sie die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf Deutschland abmildern. Zweitens wolle die Regierung die Ukraine unterstützen. Drittens wolle die Regierung weiterhin den Zusammenhalt in Deutschland stärken.

"Viertens, wollen wir unser Land unverändert modernisieren, damit wir auch in Zukunft eine starke Industrie, gute Arbeitsplätze und gute Löhne haben, wenn wir künftig klimaneutral wirtschaften", sagte Scholz. Und fünftens wolle die Regierung Deutschland schneller und digitaler machen.

"All diese Ziele sind und bleiben richtig! All diese Ziele verfolgen wir weiter", so Scholz. "Deshalb schieben wir die nötigen Entscheidungen nicht auf die lange Bank, sondern arbeiten schon in diesem Jahr daran, dass die Bundesregierung und der Bundestag alle Beschlüsse, die für den Haushalt 2024 erforderlich sind, schnell treffen."

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 hat Auswirkungen auf den Klima- und Transformationsfonds, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und weite Teile des Bundeshaushalts 2023. Der Regierung fehlen damit milliardenschwere Kreditermächtigungen, die die Regierung zur Bewältigung der Corona-Pandemie aufgenommen hatte und erst in den Folgejahren ziehen wollte. Karlsruhe das Vorgehen für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt.

