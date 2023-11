Wuxi, China (ots/PRNewswire) -Sineng Electric, ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaik- und Energiespeicherwechselrichtern, wurde aufgrund seines technologischen Fortschritts, seiner Geschäftsstabilität und seiner herausragenden Marktkonkurrenzfähigkeit in die Liste der BloombergNEF Tier-1-Hersteller für PV-Wechselrichter aufgenommen.Das auf Bankfähigkeit basierende Tier-System von BNEF beinhaltet einen strengen Bewertungsprozess, der verschiedene Dimensionen abdeckt. Die Aufnahme in diese angesehene Liste bestätigt die Vertrauenswürdigkeit der Marke Sineng in der Branche weiter. Die Tier-1-Einstufung ist ein wichtiger Maßstab und bietet potenziellen Investoren einen zuverlässigen Referenzpunkt bei der Suche nach zuverlässigen Partnern im dynamischen Sektor der erneuerbaren Energien.Im Einklang mit der innovationsbasierten und kundenorientierten Strategie präsentiert Sineng ein umfassendes Produktangebot und Lösungen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Die kumulativen Auslieferungen von PV-Wechselrichtern haben jetzt 70 GW überschritten, wobei Energiespeicherwechselrichter weltweit bei mehr als 6 GW liegen. Diese bewährten Produkte haben weltweite Anerkennung erlangt und haben einen Mehrwert für alle Kunden von Sineng geschaffen.Im Mittelpunkt der Errungenschaft von Sineng steht der besondere Fokus auf Forschung und Entwicklung, dies wird durch das ständig wachsende Team qualifizierter Ingenieure verkörpert. Wesentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zu hochmodernen Lösungen geführt. Die bahnbrechenden Produkte wie der 350 kW Strangwechselrichter, 4,4 MW Zentralwechselrichter, der 2 MW zentrale PCS sowie der 200 kW Strang-PCS bieten einen verbesserten Wirkungsgrad, eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit und höchste Sicherheit.Qiang Wu, Vorsitzender von Sineng Electric, erklärte: "Die Anerkennung als Tier-1-Hersteller von PV-Wechselrichtern erfüllt uns mit Begeisterung. Dies stärkt unseren Ruf und unseren Einfluss auf globaler Ebene. Als vertrauenswürdiger Vorreiter, der sich der Förderung des Umweltbewusstseins und des ökologischen Bewusstseins verschrieben hat, freuen wir uns darauf, positive Veränderungen herbeizuführen."Informationen zu SinengSineng Electric Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter eines umfassenden Produktportfolios, einschließlich PV- und Energiespeicherwechselrichter für Stromversorgungs-, Gewerbe- und Wohnanwendungen. Mit vier Zentren für Forschung und Entwicklung, drei Produktionsstätten und einer jährlichen Produktionskapazität von 40 GW hat das Engagement von Sineng für technologische Innovation es mehr Menschen ermöglicht, auf kostengünstige, zuverlässige und nachhaltige Energie zuzugreifen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284786/image_837311_21393128.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sineng-electric-als-bloombergnef-tier-1-hersteller-fur-pv-wechselrichter-eingestuft-301997213.htmlPressekontakt:Niki,wuqi@si-neng.comOriginal-Content von: Sineng Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097248/100913832