Zürich (ots/PRNewswire) -Guy Spier wird mit dem siegreichen Bieter und bis zu sieben Freunden an einem gemeinsam vereinbarten Termin speisen.WO/WANN: Irgendwo in Zürich, Schweiz, oder London, Vereinigtes Königreich, an einem einvernehmlich festgelegten Datum oder an einem anderen einvernehmlich festgelegten Ort und Datum.100 % des Erlöses aus dem erfolgreichen Gebot kommen UN Watch zugute. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website von UN Watch.Hierfinden Sie ein kurzes Video zu diesem Charity-Lunch und hier einen Link zur Auktion.Der Gewinner der letzten Lunch-Auktion war Ardal Loh-Gronager.Jahr Gewinngebot Gewinner2022 21.100 $ Ardal Loh-Gronager2019 10.101 $ Edgar Martinez2018 13.400 $ Sanjeet ThethyInformationen zu Guy SpierGuy Spier ist ein in Zürich ansässiger Investor und der Autor von "Education of a Value Investor".Seit 1997 verwaltet er die privat angebotenen Investmentfonds von Aquamarine, die von den ursprünglichen Buffett-Partnerschaften aus den 1950er Jahren inspiriert wurden und eine genaue Nachbildung der ursprünglichen Buffett-Partnerschaftsregeln darstellen. Guy ist ein überzeugter Anhänger von Warren Buffett und hält sich eng an Buffetts Grundsätze zu Value-Investing und Kapitalallokation.Guy war in New York als Investmentbanker und in London und Paris als Managementberater tätig. Er hat einen MBA der Harvard Business School und einen First-Class-Abschluss in Politik, Philosophie und Wirtschaft der Oxford University. Nach seinem Abschluss in Oxford wurde er mit dem George-Webb-Medley-Preis für die beste Leistung in diesem Jahr in den Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet."The Education of a Value Investor" wurde in Deutsch, Mandarin, Russisch, Japanisch, Spanisch, Hebräisch, Vietnamesisch und andere Sprachen übersetzt. Guy kommentiert regelmäßig öffentliche Angelegenheiten und erschien auf CNN, CNBC, Bloomberg TV und Radio sowie in Printmedien wie FT Adviser, The Times of London, MarketWatch, Time, The Observer, SumZero und anderen führenden Zeitungen und Zeitschriften.Guy lebt mit seiner Frau Lory und seinen drei Kindern, Eva, Isaac und Sarah, in der Schweiz.Guy ist ein Direktor von UN Watch.Informationen zu UN WatchUN Watch ist eine Nichtregierungsorganisation, die die Leistung der Vereinten Nationen nach den Maßstäben ihrer Charta überwacht und die Menschenrechte für alle fördert.Die 1993 gegründete Organisation UN Watch beeinflusst Entscheidungsträger, klärt die Weltöffentlichkeit auf und fördert Reform, Transparenz und Rechenschaftspflicht der Vereinten Nationen.UN Watch hat seinen Sitz in Genf und arbeitet mit der Zivilgesellschaft, Dissidenten und Opfern zusammen, um die internationale Aufmerksamkeit auf dringende Angelegenheiten der Menschenrechte in der ganzen Welt zu lenken.UN Watch steht an vorderster Front im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und israelfeindliche Vorurteile bei den Vereinten Nationen und geht gegen Diktaturen und Doppelmoral in die Offensive.UN Watch wird von keiner Regierung finanziert und ist ausschließlich auf wohltätige Spenden angewiesen.Der Executive Director von UN Watch ist Hillel Neuer.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/guy-spier-wird-seinen-vierten-charity-lunch-zugunsten-von-un-watch-veranstalten-301997250.htmlPressekontakt:David Jud,djud@aquamarinefund.comOriginal-Content von: Aquamarine Fund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156726/5657541