AGCO (NYSE: AGCO), global führend im Design, der Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Maschinen und im Bereich landwirtschaftliche Präzisionstechnologie, hat den jährlich vergebenen Internationalisierungspreis des Präsidenten der Republik Finnland in der Kategorie Langfristiger Internationaler Investor gewonnen. Der Preis wird jährlich an international erfolgreiche Unternehmen oder Gemeinden verliehen.

"AGCO's Wachstum in Finnland ist eine Erfolgsgeschichte und wir fühlen uns durch die Verleihung dieses angesehenen Preises geehrt," sagte Eric Hansotia, Chairman, President und Chief Executive Officer von AGCO. "Wir schätzen unsere Teams und deren auf die Landwirte ausgerichtete Arbeit in Finnland. Unsere fortwährenden Investitionen in unser Personal, die Pflanzen und Produkte in diesem Land kommen Landwirten auf der ganzen Welt zugute, während sie nachhaltig dazu beitragen, die Welt zu ernähren."

AGCO beschäftigt mehr als 2.200 Personen in Finnland. Seitdem sie im Jahr 2004 die Sparten Valtra und Sisu Dieselmaschinen von der Kone Corporation erworben hatten, hat AGCO an den Hauptsitzen Linnavuori in Westfinnland und Suolathi in Zentralfinnland sowie bei der finnischen Direktvertriebsgesellschaft AGCO Suomi kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, Werke und Mitarbeiter investiert. Allein in den vergangenen fünf Jahren beliefen sich die Kapitalinvestitionen in die finnischen Niederlassungen von AGCO auf fast 170 Millionen Euro.

AGCO Power entwickelt und produziert Motoren, Übertragungselemente und Generatoren, die in mehr als 30 Länder in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien exportiert werden. In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Investitionen von AGCO hauptsächlich auf die Produktentwicklung und die Verbesserung der Produktion konzentriert. Die vor Kurzem eingeführte Motorlinie CORE kann auch mit alternativen Treibstoffen wie Biogas und Wasserstoff betrieben werden. Sie wurde 2023 von Diesel Progress mit dem Preis "Motor des Jahres" ausgezeichnet und hilft Landwirten dabei, ihre Kohlenstoffbilanz deutlich zu verbessern.

"Es wurden hohe Investitionen in die Produktionsstätten von AGCO Power getätigt. Dabei standen Flexibilität, ein hoher Automatisierungsgrad, Schonung der Umwelt und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Vordergrund," sagte AGCO Power Managing Director Juha Tervala. "Zu den jüngsten Investitionen zählen ein hochgradig automatisiertes Logistikzentrum, ein neues, flexibles Fließband, Testzellen, eine Linie zum Aufbringen von Lack sowie ein Versandbereich. Wir glauben, dass diese Veränderungen das Wachstum von AGCO Power in den kommenden Jahren sichern werden."

Valtra Traktoren werden am Hauptsitz der Marke in Suolahti in Zentralfinnland gefertigt. Dort befindet sich eine der weltweit nachhaltigsten Produktionsstätten für Taktoren. Seit der Übernahme durch AGCO ist Valtra vom Marktführer in Skandinavien zu einer der bekanntesten Marken in Europa aufgestiegen, was zu einer Ausweitung des Marktanteils und einer Steigerung des Gewinns geführt hat. Als Teil von AGCO hat Valtra seine Markenpositionierung gefestigt: Valtra steht für leicht bedienbare und individuelle Lösungen für Landwirte und Nicht-Agrar-Kunden wie kommunale Straßendienste, Forstwirte und Organisationen der Luftfahrt und Verteidigung.

"Hohe Investitionen in neue Produkte und unsere Produktionsstätten in Suolahti haben die Grundlage gelegt für die steigende Nachfrage nach Valtra Produkten. Unsere neuen, smarten Q- und S-Reihen werden bis nach Brasilien und Australien exportiert und mit Valtra Unlimited können wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden entwickeln."

Vor Kurzem gab Valtra bekannt, dass die wichtigste Produktionsstätte für Traktoren wieder von Frankreich nach Finnland zurückverlagert wird. Dies wurde möglich durch Investitionen in eine neue Lackiererei, eine Ausweitung der Fabrik für Übertragungselemente, ein 10.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum und ein neues Technologie-Testzentrum, wo alle Wetterbedingungen simuliert werden können. Valtra exportiert von Finnland aus Traktoren in mehr als 65 Länder.

Der Preis für Langfristige Internationale Investoren wurde AGCO Power und Valtra vom finnischen Präsidenten Sauli Niinistö im Verlauf einer Feier am 24. November 2023 überreicht. Dieser wählte den Gewinner auf der Grundlage von Vorschlägen von finnischen Wirtschaftsorganisationen aus. Dazu zählten das Netzwerk Team Finnland, regionale Zentren für wirtschaftliche Entwicklung, Transport und Umwelt, Finnvera und das Außenministerium.

