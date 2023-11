DJ Aktien Schweiz gehen etwas fester ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem mageren Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Laut Händler knüpfte der Handel in der Schweiz nahtlos an den unspektakulären und von niedrigen Umsätzen gekennzeichneten des Vortages an. Denn den Erntedank-Feiertag des Vortages und den verkürzten US-Handel am Freitag nutzten viele US-Anleger zum verlängerten Wochenende. Entsprechend lethargisch verlief das Geschäft in Europa - auch in der Schweiz.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.880 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 12,49 (zuvor: 8,86) Millionen Aktien. Selbst der leicht verbesserte Ifo-Geschäftsklima-Index aus Deutschland setzte keine Akzente, obwohl die Daten in Anbetracht der ansonsten tristen wirtschaftlichen Nachrichtenlage ein "richtiger Hingucker" seien, hieß es im Handel. Weniger ins Bild passten schwache Einkaufsmanagerindizes aus den USA am Nachmittag, die aber auch nicht bewegten.

Die Kursbewegungen wurden in der Regel als mehr zufällig beschrieben. Auffallend war aber die Schwäche der beiden Luxus- bzw. Uhrenwerte Richemont (-1,3%) und Swatch (-0,7%). Händler sahen Zusammenhänge mit dem Ausbruch einer mysteriösen Lungenkrankheit in China, die die Weltgesundheitsbehörde WHO auf den Plan gerufen hatte. China ist für beide Unternehmen ein ganz wichtiger Absatzmarkt. Nach einem positiven Analystenkommentar von Exane BNP zogen Sonova um 0,5 Prozent an. Swisscom (-0,1%) prüft laut einem Bericht den Kauf des Italiengeschäfts von Vodafone durch die Tochter Fastweb.

Unter den Nebenwerten erholten sich Meyer Burger (+1,1%) leicht nach ihrem Vortagesabsturz. Die unsichere Haushaltslage in Deutschland und die Ungewissheit über die staatliche Förderung der regenerativen Energiebranche stellten aber weiter ein Risiko, hieß es. Bei Forbo (+0,8%) und Wisekey (+6,3%) wurden Änderungen im Verwaltungsrat bekannt.

