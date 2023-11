Karlsruhe/Bonn (ots) -Die Spitzenkandidatin der Bündnis-Grünen für den Europawahlkampf Terry Reintke fordert Nachverhandlungen für die im Sommer vom Europäischen Rat ausgehandelte europäische Asylrechtsreform. "Wir wollen zum Beispiel einen besseren Schutz von Minderjährigen", erklärte sie im phoenix-Interview auf der Bundesdelegiertenkonferenz ihrer Partei in Karlsruhe. "Es ist wichtig, dass wir humanitäre Mindeststandards verteidigen, aber dass es am Ende auch eine Reform ist, die wirklich in der Realität umsetzbar ist."Grundsätzlich müsse diese Reform des Europäischen Asylsystems "langfristig tragfähig" sein, so Reintke. Dafür brauche es eine bessere Registrierung an den Außengrenzen der Europäischen Union. Aber auch "einen verpflichtenden Solidarmechanismus an den Außengrenzen, um die Verantwortung zu teilen", so die Spitzenkandidatin. Darüber hinaus müssten ebenso Fluchtursachen bekämpft werden. "Das ist nicht konkret Teil des Asylpakts, aber da müssen wir weitere Schritte gehen", so die Ko-Vorsitzende der Grünen Europafraktion. "Wir wollen ja, dass Menschen nicht gezwungen sind, in die EU zu fliehen", sie fordert daher mehr zur Bekämpfung von Fluchtursachen zu tun.Das ganze Interview finden Sie bei www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5657551