Nach der Übernahme von Pago verstärkt Lineage sein Engagement in Mittel- und Osteuropa mit der Eröffnung einer neuen Betriebsstätte in Warschau

Lineage, einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter integrierter Lösungen, hat heute seinen neuen Hauptsitz für Mittel- und Osteuropa in der polnischen Hauptstadt Warschau eröffnet. Die neue Betriebsstätte stärkt nach der 2020 erfolgten Übernahme und Umfirmierung von Pago sp. z o.o. ("Pago"), einem führenden Lager-, Distributions- und Transportlogistikanbieter in Polen, die Präsenz von Lineage in der Region.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231124947867/de/

New Lineage headquarters in Warsaw (Photo: Business Wire)

Die Eröffnung der Unternehmenszentrale für Mittel- und Osteuropa unterstreicht den Fokus von Lineage auf die Rationalisierung der Lebensmittelversorgungskette in Europa. Zu diesem Zweck bietet das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Lösung für den Transport ihrer Produkte in ganz Europa und darüber hinaus an und sorgt dadurch für eine erheblich gesteigerte betriebliche Effizienz. Lineage nutzt modernste Kühlkettenlösungen und ein strategisch positioniertes Netzwerk von Einrichtungen in wichtigen europäischen Häfen, beispielsweise in Spanien, Italien und Frankreich, um den Transport von Lebensmitteln innerhalb der temperaturgeführten Lieferkette zu optimieren.

"Die Eröffnung der neuen Zentrale in Warschau zeugt von unserem großen Engagement in Mittel- und Osteuropa und in den umliegenden Regionen", so Harld Peters, President von Lineage Europe. "Die Eröffnung der Warschauer Zentrale ist unser jüngster Schritt auf unserem Weg, die Servicestandards zu steigern und die Kapazitäten in der temperaturgeführten Lieferkette zu stärken, um Kunden in ganz Europa zu bedienen."

"Polen ist der sechstgrößte Lebensmittelproduzent in der Europäischen Union. Unser Netzwerk in dieser Region bietet unseren Kunden Zugang zu einem entwickelten Markt mit modernster Technologie", so Peters weiter.

"Unsere Warschauer Niederlassung unterstreicht Polens Schlüsselposition als Zugangsland zu Mittel- und Osteuropa und als wichtiger Markt für den europäischen Warenverkehr", betonte Daniel Chudzik, Regional Vice President Operations von Lineage für die Region Mittel- und Osteuropa. "Dadurch können wir besser auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen und sie auf effiziente Weise mit dem Weltmarkt vernetzen."

Derzeit betreibt Lineage ein solides Netz von mehr als 70 Kühlkettenstandorten in elf europäischen Ländern, darunter sechs Standorte in Polen.

Über Lineage

Lineage ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter integrierter Lösungen mit einem globalen Netzwerk aus über 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,5 Milliarden Kubikfuß in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Dank der Kombination von branchenführendem Know-how bei durchgängigen Logistiklösungen und innovativer Technologie arbeitet Lineage mit den größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern der Welt zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, den Ausschuss in der Lieferkette zu minimieren und was am wichtigsten ist die Ernährung der Welt zu verbessern. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge als "CNBC Disruptor 50 Company" ausgezeichnet, zweimal als "US Best Managed Company", in der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt auf Platz 1 und insgesamt auf Platz 23 gesetzt und in die Fortune-Liste "Change the World" aufgenommen. (www.onelineage.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231124947867/de/

Contacts:

Lineage

Nina Bosch

Tel. +31 6 81938713

nbosch@onelineage.com

MWW

Alizia Walker

Tel. +447916569156

lineage@mww.com