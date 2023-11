Während die EU eine Verschärfung der Sanktionen gegenüber Russland plant, verzeichnete Russland einen leichten Rückgang seiner Einnahmen durch den Rohstoffverkauf. Russland: Einnahmen aus Rohstoffverkäufen sinken leicht Nach Daten des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) hat Russland im Oktober leicht weniger Einnahmen durch den Verkauf fossiler Energieträger erzielt als im September. Demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...