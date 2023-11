Diamond Bar, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die Black Friday Angebote von ALLPOWERS sind jetzt live. Auf Amazon (https://www.amazon.com/stores/ALLPOWERS/%E4%B8%BB%E9%A1%B5/page/CC91E5CF-7DCA-4996-A10D-9DAA81BC9740) und der offiziellen Website (https://iallpowers.com/pages/black-friday-sales) gibt es bis zu 57 % Rabatt auf eine Auswahl von Powerstations und separaten Solarmodulen und bis zu 50 % Rabatt auf Paketangebote mit Powerstations und Solarmodulen. Diese Angebote beginnen bei 79 $ für die 41600 mAh Powerbank, mit kostenlosem Versand für das gesamte Sortiment. Sie finden eine vollständige Auflistung der großartigsten Angebote weiter unten, aber Sie können auch direkt hier einige der Sparmöglichkeiten durchstöbern. Die Aktion ist vom 17. bis zum 30. November gültig.ALLPOWERS Top-Produkte:AllPOWERS S200 (https://iallpowers.com/products/allpowers-200w-154wh-portable-power-bank-1): 200 W | 154 Wh Kapazität 79 $ (regulär 138 $). Das S200 verfügt über eine Zwei-Wege-Schnellladetechnologie, 99 W-Schnellladung ermöglicht ein Aufladen auf 100 % in der Zeit, die Sie für eine Pause brauchen, und bietet ausreichend Strom auf Abruf.ALLPOWERS R600 (https://iallpowers.com/products/allpowersportable-power-station-r600-600w-299wh-with-lifep04-battery): 600 W | 299 Wh Kapazität 189 $ (regulär 269 $), UPS Support. Das Gerät wurde speziell zur Stromversorgung von Wasserkochern, Laptops, Autokühlschränken, Drohnen und anderer Outdoor-Elektronik entwickelt und sorgt für ein sorgenfreies Outdoor-Abenteuer.ALLPOWERS R1500 (https://iallpowers.com/products/allpowersportable-power-station-r600-600w-299wh-with-lifep04-battery): 1800 W | 1152 Wh Kapazität 499 $ (regulär 999 $). Diese leistungsstarke Powerstation steht bereit, um in Ihrem Zuhause für eine zuverlässige Notstromversorgung zu sorgen. Egal, ob es sich um eine stürmische Nacht oder eine planmäßige Wartung handelt, die R1500 Powerstation hat das, was Sie brauchen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lichter eingeschaltet und Ihre Geräte funktionstüchtig sowie aufgeladen bleiben.ALLPOWERS R3500 (https://iallpowers.com/products/allpowers-r3500-portable-power-station-3200w-3168wh): 3500W | 3168 Wh Kapazität 1699 $ (regulär 3399 $). Erleben Sie eine unvergleichliche Leistung dank der beeindruckenden Kapazität von 3168 Wh und einer leistungsstarken AC-Leistung von 3200 W (7000 W Spitze). Diese leistungsstarke Powerstation steht bereit, um in Ihrem Zuhause für eine zuverlässige Notstromversorgung zu sorgen. Auch bei stürmischem Wetter.ALLPOWERS S2000 Pro (https://iallpowers.com/products/allpowers-2400w-portable-power-station): 2400 W |1500 Wh Kapazität 799 $ (regulär 1299 $). Der S2000 Pro verfügt über eine bemerkenswerte Kapazität von 1500 Wh und eine Leistung von 2400 W, wodurch 99 % der Haushaltsgeräte damit betrieben werden können. Sie können damit die meisten Werkzeuge und Geräte für Outdoor-Aktivitäten und häusliche Notfälle betreiben.Weitere Angebote finden Sie auf den anderen Websites von ALLPOWERS:ALLPOWERS Website für Europa (https://iallpowers.eu/): Verkaufsaktion mit bis zu 1700 € RabattALLPOWERS Website für Deutschland (https://www.iallpowers.de/): Verkaufsaktion mit bis zu 50 % RabattALLPOWERS Website für Großbritannien (https://uk.iallpowers.com/): Verkaufsaktion mit bis zu 56 % RabattAllPOWERS Website für Kanada (https://iallpowers.ca/): Verkaufsaktion mit bis zu 1600 $ RabattInformationen zu ALLPOWERS:Seit 2010 konzentriert sich ALLPOWERS auf die Erforschung und das Entwicklung von tragbaren Powerstations und faltbaren Solarmodulen. Wir haben uns der Bereitstellung sauberer, grüner und nachhaltiger Energielösungen verpflichtet.Soziale Medien:Facebook (https://www.facebook.com/ALLPOWERSDirect)Youtube (https://www.youtube.com/ALLPOWERSDirect)Instagram (https://www.instagram.com/allpowersdirect/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284877/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/allpowers-black-friday-angebote-sind-jetzt-live-301997285.htmlPressekontakt:Mia Law,Marketingspezialistin für BLUETTI,Mia@allpowers.comOriginal-Content von: ALLPOWERS INC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172710/5657554