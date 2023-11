Der S&P 500 zeigt sich am heutigen Freitag unverändert im Bereich von 4.560 Punkten. In den USA findet am heutigen Freitag aufgrund Thanksgiving ein verkürzter Börsenhandel bis 19:00 Uhr (MEZ) statt. An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung kaum etwas geändert. Weiterhin gilt: Sollte es zu einem Durchbruch über den Fibonacci-Fächer bei 4.600 Punkten kommen, wäre ein Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 4.611 Punkten zu erwarten. Kommt es zu ...

